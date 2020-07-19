美國新冠肺炎疫情持續擴散，貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）上周五說，戴口罩能協助美國經濟快速復甦，這跟達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）上周二認為，戴口罩是美國人振興經濟最重要做法的意見互相呼應。

美國許多地區逐步解除封閉措施後，因為新增確診人數飆升而令部份地區暫停重新開放計劃。

對於疫情持續蔓延給美國經濟造成影響，芬克認為若所有美國人都戴口罩，美國就能更快速地解除疫情危機。

他擔心確診與死亡人數持續攀升，美國就必須再次採取封閉措施，這對中小型企業來說將是「艱困時期」。

卡普蘭也有同樣憂慮。他擔心外界預期的經濟回升會「有點熄火」。儘管財政與貨幣等政策在重振經濟上扮演重要角色，但在疫情持續擴散之下，這些政策措施反而不如全民戴口罩和遵守防疫指引等重要。

高盛最近研究發現，規定全民戴口罩能降低新增確診人數增長率，防止美國因再次採取封閉措施而讓國內生產毛額（GDP）損失5個百分點，這相當於讓美國避免1兆美元的經濟損失。

美國包括芬克跟卡普蘭等愈來愈多公共衛生專家、政治人物和商界領袖，一再敦促民眾戴口罩來防疫。

美國疾病管制與預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）上周四提出若全民戴口罩，疫情的爆發就可望在四周到八周內「受到控制」。

儘管有證據顯示戴口罩能降低疫情擴散速度，但戴口罩問題在美國卻依舊被政治化。芮斐德認為戴口罩是公共衛生議題而不是政治議題，所有人都有戴口罩來防疫的責任。

世界衛生組織（WHO）警告繼續讓疫情問題政治化，不遵守保持社交距離和不戴口罩等只會讓疫情持續下去。

(工商 )