近日一位民眾到北市觀光勝地「西門町」遊玩，到港式餐廳點了一份燒肉飯，不過飯一上桌，他見寥寥無幾的菜色秒傻眼，質疑「160元就這樣？」在網上引起熱議。更有一位香港人現身說法，認為這反而是正宗的港式燒臘。

原PO在臉書《爆怨公社》上表示，到西門町吃港式燒臘，點了一份「燒肉飯」來吃，沒想到飯上桌真的只有「燒肉」和「飯」，加上幾根青菜，雖然原PO深知香港的燒臘飯的確菜不多，不過場景在台灣，還是讓他直呼「160元就這樣…？」

該文也在網上熱議，不少網友認為真的賣太貴了「這80我都覺得貴」、「你被坑了，其他店這樣只賣100元」。不過，一位自稱是香港人的PTT網友卻認為其實這樣的價格很合理、很道地，表示「西門町的這個燒臘看起來蠻像正宗香港燒臘，無論是價格和賣相」。

該網友指出，台灣的燒臘店在某種程度上也算是便當店，一般人吃便當都習慣有三道小菜，讓菜肉平衡。但香港的便當，他們稱作「飯盒」，也就是單純的「肉+飯+兩根菜」而已，表示「一大陀白飯再疊一層肉在上面，簡單又粗暴。」推文底下還有網友解釋「香港農地少，菜價貴，盒飯裡就兩條青菜，吃粗飽；香港的青菜是一道菜，不像台灣是配菜」。

(中時電子報)