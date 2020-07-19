佔地1.79公頃、斥資1.44億元的桃園市大有梯田生態公園19日熱鬧啟用，其中順著地勢復育梯田生態，一片金黃稻穗隨風搖曳，在水泥叢林中顯得珍貴。（蔡依珍攝）

佔地1.79公頃、斥資1.44億元的桃園市大有梯田生態公園19日熱鬧啟用，其中順著地勢復育梯田生態，一片金黃稻穗隨風搖曳，市長鄭文燦也體驗收割。（蔡依珍攝）

佔地1.79公頃、斥資1.44億元的桃園市大有梯田生態公園19日熱鬧啟用，其中順著地勢復育梯田生態，一片金黃稻穗隨風搖曳，市長鄭文燦也體驗收割。（蔡依珍攝）

大有梯田生態公園19日熱鬧啟用，不但有梯田景緻，還打造全齡式森林遊戲場，有復古磨石子溜滑梯、親水步道和盪鞦韆等。（蔡依珍攝）

大有梯田生態公園19日熱鬧啟用，不但有梯田景緻，還打造全齡式森林遊戲場，有復古磨石子溜滑梯、親水步道和盪鞦韆等。（蔡依珍攝）

大有梯田生態公園19日熱鬧啟用，不但有梯田景緻，還打造全齡式森林遊戲場，有復古磨石子溜滑梯、親水步道和盪鞦韆等。（蔡依珍攝）

佔地1.79公頃、斥資1.44億元的桃園市大有梯田生態公園19日熱鬧啟用，其中順著地勢復育梯田生態，一片金黃稻穗隨風搖曳，市長鄭文燦也體驗收割。（蔡依珍攝）

戶外蚊子電影音樂劇場。(工務局提供／蔡依珍桃園傳真)

大有梯田生態公園 親子放電新去處

佔地1.79公頃、斥資1.44億元的桃園市大有梯田生態公園，19日熱鬧啟用，不但以「松鼠」為主題打造全齡式森林遊戲場，也順著地形復育梯田生態，將舊有「稻埕」空間及時光鑲嵌於坡地，一片金黃稻穗隨風搖曳，市長鄭文燦也體驗割稻，宣示要打造10座生態公園，讓市民親近大自然。

鄭文燦說，大有梯田生態公園特別依著舊地貌的坡度、山溝，按照地形的紋理興建，規畫階段就找來公園專家、地方居民及鄰近學校師生充分討論，採取低環境衝擊工法，並首度採納「兒童表意權」，讓孩子的意見及需求獲得重視，設計出「生態梯田區」、「美好食光區」及「森林挑戰區」三大區域。

其中生態梯田區種著金黃稻穗，昨啟用日也同時舉辦收割和捆草體驗活動，讓小朋友認識稻米從秧苗到收割及24節氣的耕作農諺知識，另外公園還設計復古磨石子溜滑梯、遊戲沙坑、親水步道、隨處可見的吊椅休憩區、具有生態教育意義的水撲滿及生態池、戶外蚊子電影音樂劇場等，以及全國第一座壯齡鋼軌滑索，吸引附近居民攜家帶眷前來，甚至有新北親子特地南下來體驗，將是散步、打卡、拍照新熱點。

鄭文燦提到，工程也一併整建周邊聯絡道路，民有十街道路由民有十五街打通至民富十三街，市府也保留部分區域建置社福館，包括活動中心、公托中心等設施，未來將提供大有生活圈4萬5000位居民更加便捷的生活空間，將來更能充分結合虎頭山生態教育，讓桃園變得更好。

鄭文燦說，桃園已建置蘆竹五酒桶山生態公園、桃園大有梯田生態公園、龍潭三坑自然生態公園、大漢溪山豬湖自然生態公園等4座生態公園，其中山豬湖還獲全球環境金獎，目前還在規畫大溪中庄生態公園、八德大湳森林生態公園、龜山大棟山生態公園、大園許厝港地質生態公園、觀音草漯沙丘生態公園、以及大漢溪地質生態公園，「目標要蓋10座！」兼顧民眾休閒品質和生態復育。

(中時 )