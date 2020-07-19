街頭藝人在路邊哼唱，聽見銅板落下的聲音點頭道謝，是一般民眾熟知的打賞模式。文化部為振興藝文消費推出電子券「藝FUN券」，除可在書店、電影院、博物館使用外，還能拿來支持街頭藝人。文化部長李永得昨(18)日透露，若民眾走在路上看見街頭藝人演出，非常欣賞街頭藝人的表演，就能利用QR code掃碼，用藝FUN券打賞藝人。

固定於新北市百貨公司空地演奏小提琴的街頭藝人PC，已註冊為藝FUN券適用店家。他表示，不同於實體商家，街頭藝人可使用表演常駐地點作為登記地址。過去他曾使用其他數位支付系統供民眾掃描打賞，但卻會被支付系統扣除手續費，他期待藝FUN券能讓街頭藝人拿到民眾實支金額。

曾赴北京、澳門等地演出的台中街頭藝人張博威認為，藝FUN券較為有利於街頭藝人接洽商演演出，讓邀約單位以藝FUN券支付部分酬勞。以自己曾擺放QR code供民眾掃描打賞的經驗來說，台灣民眾還是較習慣現金打賞。如打賞要歷經預先下載APP、打開手機、掃碼支付的動作，打賞意願會降低。

據藝FUN券官網顯示，全台目前共計約有200位街頭藝人註冊為藝FUN券適用商家，高雄市街頭藝人註冊登記最為踴躍，其次則是台中市。有意登記的街頭藝人須利用藝FUN券官網輸入身分證字號，並附上各地方政府核發、有效的街頭藝人證明文件註冊，最快3天就能通過審核，成為藝FUN券適用商家。

審核通過過後的街頭藝人會拿到收款QR code，只要將其列印出來放在小費箱旁，就能讓民眾掃描付費。需特別注意的是，面額共600元的藝FUN券使用是以100元為單位，且不找零，民眾掃描一次便是100元起跳。

(中時 )