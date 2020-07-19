民進黨全代會19日晚間6點中執委名單先出爐，25人確定當選，另外6名男性同票數，因此必須抽籤決定其中5人名單。最後，海派蔡昌達抽中遭到淘汰。

根據ETtoday報導，民進黨全國黨員代表大會選出30名中執委，再由30名中執委互選10人為中常委。

中執委選舉已經確定當選25人，剩下5名名額由同票數的6人抽籤決定，結果海派蔡昌達抽中，遭到淘汰，海派只獲得一席中常委。

(中時電子報)