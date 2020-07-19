三花棉業董事長施純鎰頒發冠軍獎盃給葉昱辰。（大會提供）

總獎金新台幣600萬元的「2020 三花TPGA錦標賽」，是台灣男子職業高爾夫巡迴賽（TPGA）今年賽季首場賽事，今天第四回合正規18洞賽程結束，「台灣一哥」林文堂丶張緯綸與25歲地主球員葉昱辰以四天總計低於標準桿6桿的282桿並轡領先，三人進行延長賽後，葉昱辰在延長賽第2洞以12呎小鳥推桿獲勝，贏得他轉職業以來第一個大賽，也是個人2016年11月轉戰職業後生涯第2冠。

葉昱辰賽後表示，今天整體表現很好，其中切桿最出色，比賽心態也很平靜，因為是地主選手，所以他深知在臺灣高爾夫俱樂部這座球場強攻是不可能的，「因為旗位很刁鑽、風勢較大、果嶺速度也有點快，不能打得太衝，因此打得都較保守，我也很專注自己的狀況與每一桿，保持水準，靜待對手失誤。」

葉昱辰出身高球家庭，父親葉彰廷昔日是日巡賽職業好手，並拿過15座冠軍，也是前TPGA理事長；母親連佩芬則是北京亞運國手，葉昱辰從14歲開始接受培訓，父親是啟蒙教練，母親也從旁教導，兩人細心栽培，連佩芬今天也到現場替兒子加油，分享了奪冠喜悅。

葉昱辰帶走冠軍獎盃及120萬冠軍獎金，除了感謝父母栽培，也感謝鱈魚香絲老闆陳國顏、Fenix品牌服飾的贊助，以及台灣高爾夫俱樂部的培訓。

(中時 )