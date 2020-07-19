73歲鄭文吉太太先天智能不足，3個孩子皆為智能障礙者，只有小兒子是正常的孩子，但鄭文吉從不放棄家庭，利用閒暇陪伴孩子、扛下養家重任，獲選為新北市模範父親；小兒子今攜手父親和兄姐出席頒獎典禮，他憶起爸爸的辛苦說道，小時候曾埋怨過自己的特殊家庭，但看見父親的任勞任怨，他也協助照顧兄姐的責任，盼讓爸爸寬心。

鄭文吉從事水泥工匠，太太先天智能不足，4個孩子中2個是中度、1個是重度智能障礙者，不僅行動困難，食、衣、住、行都需要24小時照料，鄭文吉並無顯赫家世，為了照顧孩子，他加倍努力工作，儘管心裡徬徨仍抱持希望，利用閒暇時間陪伴孩子，教導讀書、寫字、作童玩，儘管孩子手不靈巧，仍把握每次和孩子互動的機會。

新北市今舉辦模範父親頒獎典禮，鄭文吉和大兒子、大女兒及小兒子攜手出席，太太和二女兒則因行動不便無法到場；小兒子坦言，小時候不懂事，曾埋怨過自己的特殊家庭，但儘管哥哥姊姊是智能障礙，一家人仍彼此友愛，父母親也給予全力的支持和保護，讓他更珍惜家人間的緣分。

小兒子不捨得說，父親辛苦扛下一家重任，卻從未聽他抱怨過一句，最讓他印象深刻的，小時候媽媽為全家人準備便當，從事水泥工作的爸爸，上班地點沒有蒸飯箱，每天中午只能吃冷掉的午餐，卻從未聽他抱怨過一句，他看著父親的任勞任怨，也協助照顧兄姐的責任，秉持父親所說的「只要願意面對，就有希望。」

(中時 )