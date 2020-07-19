澳洲一名年輕女子近來突然感到身體出現不適，隔天睡醒後發現臉上冒出詭異的紫色斑點，而且沒辦法自行走路，隨後她便被緊急送醫治療，昏迷了一個禮拜後，當女子終於再度清醒時，她發現自己的四肢末端竟開始發黑，彷彿殭屍一般，最後被迫全數截肢以保住性命。

（圖／翻攝自臉書Juttima Chinnasri）

綜合外媒報導，事發於2018年10月，30歲的女子茱蒂瑪（JuttimaChinnasri）在工作時，忽然出現噁心、虛弱及高燒不退等症狀，隔天睡醒後她開始上吐下瀉，此外，臉上還冒出奇怪的紫色斑點。茱蒂瑪緊急被送醫治療後，經檢查她感染了致命性腦膜炎，接著引發敗血症，陷入昏迷一週。

（圖／翻攝自臉書Juttima Chinnasri）

直到7天后茱蒂瑪終於清醒，但因腦膜炎雙球菌引起血液中毒，當下她發現自己的雙手及雙腳通通發黑，茱蒂瑪深感震驚且悲傷，最後在不得已的情況下，她只能同意進行截肢手術。對於茱蒂瑪來說，生命瞬間發生了劇烈變化，如今她裝上義肢重新學習一切事物，雖然感到無奈，但也必須接受。

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(中時電子報)