葉門內戰自2015年爆發，根據《美聯社》報導，「青年運動」叛軍（Houthis，或稱胡塞運動）和葉門總統哈迪（Abedrabbo Mansour Hadi）統領的陣營5年來不斷互相攻擊，不過美國軍事媒體18日釋出一段戰地實錄，畫面中一名葉門反政府組織「青年運動」叛軍（Houthis，或稱胡塞運動）的士兵，肩扛受傷同袍在槍林彈雨的戰場上疾走，整整2分鐘毫髮無傷，有如經典好萊塢電影「阿甘正傳」的翻版！

根據美國《海軍時報》（Navy Times）報導，影片中，一名士兵只穿著長衫和涼鞋，身上沒有任何護具或武器，他肩膀上還扛著疑似是受傷的同伴，腳步飛快的在沙地上移動。

畫面當下可看見四面八方都有子彈朝士兵射擊，但他卻不惜冒著性命安危，硬是扛著同伴走了2分多鐘，不少子彈擦過他腳邊在地面揚起塵土，但這名士兵雖然有點吃力的扶著同伴，但即使如此，他並未拋棄同伴相當感人。

還記得好萊塢電影「阿甘正傳」中，主角阿甘為了拯救同袍，不斷在叢林戰場中來回，扛出受困負傷同袍，阿甘除了要躲避槍林彈雨，還要躲過友軍的轟炸，這段情節也被視為電影裡的經典畫面，這名青年運動士兵英勇行徑有如電影情節。

畫面曝光後，許多網友看了紛紛留言表示「他扛著一個人是怎麼走那麼快的？」、「太勇敢了」、「值得令人尊敬的士兵」，也有不少網友認為「敵方人員應該回去重學基本射擊」。

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(中時電子報)