蔣三省為台視八點檔《生生世世》製作原聲帶，他為許富凱量身定做的片尾曲〈放風吹〉，登上各數位平台冠軍！他日前與《生生世世》男女要角楊子儀、米可白會面，提到配樂，兩位主演都推崇備至，稱他的作品細膩動聽、扣人心弦。事實上，蔣三省孜孜不倦，在2019年考上保加利亞的「愛爾蘭美國大學」（Irish American University）電影配樂碩士班（Film Scoring Academy of Europe），今年因為疫情，學校特別開設遠端線上學位，在短短3週內，除了天天上課6小時之外，更要在時間內與歐洲樂團完成5次錄音，相當充實而緊張。

該校錄取機制相當競爭，2百多位世界各地頂尖音樂人報名，但僅錄取23位作曲家，而蔣三省是唯一會講中文的人。在與不同國家的同學們與他合作的作品錄製中，蔣三省受到老師的讚賞與探討。尤其是都柏林交響樂團音樂總監Derek Gleeson 特別提到蔣三省的作品，「有著與其他人最不同的特點，就是曲子的記憶點非常強烈。」他預計7月底可拿到學位。

蔣三省日前與演員楊子儀和米可白相見歡。JMS蔣三省音樂公司提供

蔣三省為台視八點檔《生生世世》製作原聲帶。JMS蔣三省音樂公司提供

對蔣三省來說，重做學生不是難事，倒是時差讓他相當頭痛，「因為歐洲在地球另外一邊，每次上課的時間都會是本地的半夜，是習慣早睡早起的我就寢的時間，所以每當要遠端教學時，我就得猛喝咖啡熬夜！」並笑稱「我是在家中過著『歐洲時間』啦。」

而他重拾書本，兒子蔣榮宗是最大功臣，而且非常辛苦，因為網際網路教學時，他得幫老爸翻譯，陪著老爸熱夜擔任「伴讀」，根本就像自己在讀碩士，事後他故意虧父親說：「真有點後悔幫你報名耶！」蔣榮宗虧歸虧，他也是「督學」，每當老爸有逃避上課念頭，他就連哄帶騙讓老爸乖乖坐在電腦前上課，有心又孝順。

(中時 )