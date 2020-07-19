民進黨今天召開全代會，改選黨內權力核心；當選的30席中執委，泛新潮流系拿下11席為最大贏家，英系拿下6席、正國會5席、海派（湧言會）3席，中執委選舉結果將牽動稍晚的中常委選舉。

民進黨第19屆第一次全國黨員代表大會下午在台北國際會議中心登場，大會主軸「團結台灣 前進世界」；黨內要角齊聚，除了為高雄市長補選參選人陳其邁造勢外，重頭戲就是黨內權力核心中常會改選。

根據民進黨黨章規定，中執委由全國黨員代表大會選出30人，30位中執委再互選10人為中常委；也就是說，1席常委須由3席執委選出，中評委則由全國黨員代表大會選出11人。

中執委票選過程，綠色友誼連線的鍾佩玲雖然只拿下14票，但憑著婦女保障名額擠進中執委名單；同樣拿下18票的王定宇、何志偉、洪健益、蔡昌達、陳啟能、鄭宏輝6位男性抽出5席，海派的蔡昌達手氣不佳，未抽中。

民進黨全代會選出的30位中執委，包括：

泛新潮流系統當選的中執委為，桃園市議員呂林小鳳（鄭文燦系統）、立委黃世杰（鄭文燦系統）、立委李昆澤、立委許智傑、台北市議員梁文傑、許淑華、蔡其昌辦公室主任陳大鈞、立委林俊憲、周春米。

泛新潮流系的黃偉哲系統當選中執委包括，台南市黨部財務長郭再欽、台南市議員邱莉莉。

正國會系統的中執委包括，現任中常委陳茂松、立委陳亭妃、新北市議員陳啟能、台中市議員曾朝榮、台中市議員周永鴻。

英系當選的中執委包括，現任中常委黃承國、台北市議員洪健益、立委蘇震清、立委蔡易餘、立委蘇治芬、前立委廖本煙。

海派當選的中執委包括立委莊瑞雄、現任中常委王定宇、台鹽董事長陳啟昱。

蘇系當選中執委包括，立委吳秉叡、中執委鄭宏輝。

綠色友誼連線當選中執委包括，立委何志偉、台北市議員鍾佩玲、中執委林益邦。

另外，當選的中評委為，高雄市議員康裕成、立委林宜瑾、台中市議員陳世凱、中評委陳坤榮、中評委林寶興、前新北市議員許昭興、立委陳明文、前台中市議員張芬郁、新北市議員張志豪、新北市黨部評委呂孫福、前彰化縣黨部執委楊富鈞；由康裕成出任中評會主委。（編輯：謝佳珍）1090719

(中央社)