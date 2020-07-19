據大陸應急管理部消息，7月以來洪澇災害造成江西、安徽、湖北、湖南、重慶、貴州等24省（區、市）合計2385.7萬人次受災，並有31人死亡失蹤、203.9萬人次緊急轉移安置。據中新網報導，當中有1.6萬間房屋倒塌、15.1萬間不同程度損壞；農作物受災面積2478千公頃，直接經濟損失643.9億元（人民幣，下同）。

但與近5年同期均值相比，緊急轉移安置人次上升53.6％，因災死亡失蹤人數、倒塌房屋數量和直接經濟損失分別下降82％、78.3％、5.9％。

觀察大陸近期洪澇災害嚴重，江西是情況最嚴峻的省分之一。據江西省防指災評救助組副組長、省應急管理廳救災和物質保障處二級巡視員、處長吳繼波表示，截至18日下午5點統計，從7月6日開始的洪澇災害目前已造成江西省697.6萬人受災、緊急轉移安置69.8萬人、需緊急生活救助28.5萬人。

另據央視新聞19日指出，江西農作物受災面積655.6千公頃、絕收165.5千公頃；倒塌房屋937戶、1847間；嚴重損壞房屋3888戶、7232間；一般損壞房屋1.3萬戶、2.7萬間，造成直接經濟損失192.8億元。

(旺報 )