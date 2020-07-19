民主進步黨今(19)日召開第十九屆第一次全國黨員代表大會，並舉行中央執行委員、中央評議委員及中央常務執行委員選舉，由黨秘書長林錫耀宣布選舉結果如下：

中央執行委員應選出30人，當選名單如下：黃世杰、李昆澤、廖本煙、陳茂松、梁文傑、陳大鈞、林俊憲、陳亭妃（女）、曾朝榮、周永鴻、吳秉叡、莊瑞雄、許智傑、蔡易餘、郭再欽、黃承國、林益邦、蘇震清、陳啟昱、邱莉莉（女）、蘇治芬（女）、王定宇、何志偉、洪健益、陳啟能、鄭宏輝、呂林小鳳（女）、許淑華（女）、周春米（女）、鍾佩玲（女）。

中央評議委員應選出11人，當選名單如下：陳明文、康裕成（女）、張芬郁（女）、林寶興、許昭興（女）、林宜瑾（女）、陳世凱、陳坤榮、張志豪、呂孫福、楊富鈞，並一致推舉康裕成同志為第十九屆中央評議委員會主任委員。

中央常務執行委員應選出10人，當選名單如下：李昆澤、陳茂松、梁文傑、陳亭妃（女）、吳秉叡、黃承國、蘇震清、王定宇、何志偉、許淑華（女）。

(中時電子報)