中常委選舉 海派擴張失敗 19:172020/07/19 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨全代會19日登場，大會主軸為「團結台灣，前進世界」，黨主席蔡英文（右）在秘書長林錫耀（左）陪同下出席。（王英豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨今全代會黨職改選，備受注目的中常委選舉出爐，海派守住一席，終究沒有突破；新系3席，成為最大贏家，維持最大派系。 這次10位中常委都獲得3票，當選名單包括：李昆澤（新系）、梁文傑（新系）、許淑華（新系）、黃承國（英系）、蘇震清（英系）、陳亭妃（正國會）、陳茂松（正國會）、吳秉叡（蘇系）、王定宇（湧言會）、何志偉（綠色友誼連線）。 由於之前海派希望搶二席，積極擴張版圖，但開票後，海派還是沒有突破。 (中時 ) #海派 #中常委 #民進黨 也許您會感興趣 政治熱門新聞 柯文哲最新民調曝光 網：嚇死我了！ - 政治 10位高雄運將都這樣評價「韓團隊」謝龍介驚：怎麼可能！ - 政治 看立院武鬥 綠媒老董：國民黨這立委2022可能收復這「一都」 - 政治 藍軍為何動不了民進黨一根汗毛 港媒找到原因！ - 政治 陳其邁選情不完全樂觀？網從這數據看出隱憂 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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