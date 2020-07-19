民進黨今全代會黨職改選，備受注目的中常委選舉出爐，海派守住一席，終究沒有突破；新系3席，成為最大贏家，維持最大派系。

這次10位中常委都獲得3票，當選名單包括：李昆澤（新系）、梁文傑（新系）、許淑華（新系）、黃承國（英系）、蘇震清（英系）、陳亭妃（正國會）、陳茂松（正國會）、吳秉叡（蘇系）、王定宇（湧言會）、何志偉（綠色友誼連線）。

由於之前海派希望搶二席，積極擴張版圖，但開票後，海派還是沒有突破。

(中時 )