台北市長柯文哲與民眾黨高雄市長補選參選人吳益政19日下午走訪永齡有機農場，對於是否爭取郭董的支持，柯文哲沒有鬆口。至於藍營可能找前高雄市長韓國瑜幫李眉蓁站台，柯說，不要低估韓國瑜的力量。

19日包含國民黨主席江啟臣、民進黨主席蔡英文都來到高雄，媒體問對於藍綠兩黨動員，是否感到壓力？柯文哲說，政黨會用可以用的資源去幫助黨籍參選人。至於韓國瑜，他認為，韓國瑜的聲量還很高，比他還高，不要低估韓國瑜的力量

談到至永齡有機農場，是來找尋鴻海集團創辦人郭台銘的支持？柯文哲說，他只是來看看，找尋有趣的東西。由於民進黨高雄市長補選參選人陳其邁日前也有到此農場，媒體問對於高雄市長補選的看法，柯文哲指出，不要老東扯西扯。

吳益政說，對參選人而言，會希望爭取每一張選票，每一個願意幫忙的人，他當然願意（爭取郭董支持），但不是說某人就是必要條件，沒有某人就是不行。

(中時 )