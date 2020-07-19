1名不肖女因得知重病母親的癌症接近末期無藥可醫，她索性替母親保了癌險，待母親去世後再偽造母親生前的醫療證明，數年前共詐領27次，金額高達1700萬元整，當不肖女被逮時，她竟將自己惡行全推給黃牛業務：他們教我的，全案判處不肖女4年7個月的有期徒刑。

據了解，不肖女陪同母親看診後，知曉母親已經罹患癌症初期，因此她開始偽造各種文書，進而為母親保了高額的癌險，事後不肖女就將母親丟在家中逐漸病死，並未遵照醫生的指示按時回診，待到母親重病不起死去後，不肖女拿著長期寫好的偽造文書資料，以及母親的死亡證明，前往保險公司欲申請理賠時，保險公司人員察覺有異，暗中報警處理才讓這起詐領事件曝光。

法院傳喚不肖女到場時，不肖女竟還辯稱，自己完全不知道該如何偽照文書，全部都是黃牛業務員教她要這樣做的。法官認為，不肖女已犯下偽造文書罪刑，同時她所申請的保險公司也提出要求，必須得強制執行處分，因此判定不肖女需吐出剩下的詐領金1400萬元，還得服刑4年7個月的有期徒刑。

(中時電子報)