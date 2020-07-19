民進黨立委何志偉今日於台北國際會議中心所舉辦民進黨第19屆全代會中執委選舉投票時，順利在6抽5的情況下中籤過關，並在結束後受訪時給了現場媒體們一個大擁抱，而當被問到心情時，一派輕鬆地表示「佛祖跟媽祖要分開拜託。」

民進黨自今日下午3點起舉行全國黨員代表投票，中執委38位選30人。中評委15位選11人。而中評委投票結果出爐後，因無票差爭議，故過程尚堪平順。但中執委因發生多人票數相同，因此需進行抽籤。

在中評委投票出爐後，台北市議員鍾佩玲、前高雄市副議長蔡昌達、立委何志偉、王定宇，台北市議員洪建益、前新竹市員鄭宏輝、新北市議員陳啟能等共7人，票數皆為18票，但鍾佩玲因婦女保障名額而自動當選，剩下的6人抽5席。而現場也作出1至6號籤，並決定抽中1至5號籤者當選。

王定宇首先上台抽籤並抽中1號，輪到何志偉上來後抽到2號，到了洪建益時又抽到3號，引起台下驚呼連連，當蔡昌達第4位上台時，大家以為又會照順序抽到4號，結果卻抽到6號，後面的鄭宏輝、陳啟能也因此露出鬆了一口氣的表情。

民進黨本次中執委30人當選名單為：呂林小鳳、李昆澤、廖本煙、王定宇、陳茂松、梁文傑、許淑華、何志偉、陳大鈞、邱莉莉、林俊憲、陳亭妃、洪建益、曾朝榮、鍾佩玲、蘇治芬、周永鴻、吳秉叡、莊瑞雄、許智傑、蔡易餘、周春米、郭再欽、黃承國、林益邦、陳啟能、蘇震清、黃世杰、鄭宏輝、陳啟昱。

(中時 )