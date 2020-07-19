三倍券領購設計太複雜，還沒振興到經濟，就先勞民傷財，得貼上大筆行政成本！由於三倍券紙本購買超乎預期，讓經濟部趕印至1700萬份，印製成本先不提，光是全台1千多家郵局配合加班，估算得多花1億元。對此，網友氣炸大嗆，政府不用腦就是只會大撒幣，如果發現金就不用加班了。

三倍券開跑以來，郵局承擔重責大任，要將上千萬份的三倍券售出。面對湧現的排隊人潮，郵局必須增派人力及加班因應，而這些費用卻相當可觀。

根據中華郵政統計，三倍券銷售5天總數，從首日70萬1408份、第2天86萬9960份，第3天83萬2149份，第4天99萬2348份，到今天99萬4531份，總計已售出355萬8247份三倍券，而這些售出的三倍券，必須動用郵局大批人力。

聯合報報導，中華郵政規畫，本月18日、25日2個周六，郵局全天開放民眾申購三倍券，而原先本周六營業半天的82間郵局，調整為1269間郵局全天加班營業。郵局內部估算，這樣的調整須動員上萬人力。郵政工會理事長吳文豐初估，郵局15天的加班費至少1億元。另外，中華郵政公司總經理江瑞堂也透露，正在研擬配合加班的獎勵辦法，表現績效在前20%郵局選出2百多家，每機台給1千元獎金。

郵局加班有現金可拿，還有獎勵金，網友非常羡慕，直言郵局員工辛苦了，但更多的怒火是對政府的無腦超級不爽，「我也想賺這個加班費，一般公司加班費超難拿」、「灑加班費+十幾億印製費 才是真正刺激經濟的部分」、「7-11店員表示，我領22k，有沒有加班費」、「發現金就不用加班？」、「加班費來刺激經濟是乘數效應，懂？」、「那我可以拿三倍券跟郵局員工換加班費現金嗎？」、「增加一堆不必要的成本，搞笑」、「發現金怎麼圖利特定行業呢？真天真…」、「每個人發兩千，然後平均一個人成本300，大撒幣777777」。

(中時電子報)