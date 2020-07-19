名間鄉農會春茶比賽，19日頒獎。（廖志晃攝）

名間鄉茶葉產量超過全國半數，鄉農會舉辦春茶競賽，因為疫情影響延至19日頒獎，特等獎得主分別是清心烏龍茶組葉發坤、金萱茶組陳惠如；為控管茶葉安全，茶農參賽需檢附QR-code，經過嚴格把關，茶葉品質優異。

名間鄉農會春茶評鑑及龍鳳盃果品評鑑頒獎典禮，包括立委許淑華、縣府農業處長陳瑞慶、議員于秀英、縣農會總幹事曾明瑞，名間鄉長陳文德及代表會主席陳國能等人都出席。

陳瑞慶表示，恭喜農民獲獎，縣府也會致力協助推廣，開拓寬廣的行銷通路，讓農民有更好的收益。

許淑華表示，名間鄉茶葉產量居全國之冠，鳳梨、紅龍果也是夏季盛產的果品；茶鄉更是暑假旅遊最好的地方，可以感受八卦山的田園風光，還有親子同遊農村的樂趣。

曾明瑞表示，為推廣南投優質農產和果品，在許淑華協助爭取下，縣農會在台北市101大樓，開辦為期4個月的南投農業推廣展售會，行銷優質農特產品，助益農村經濟，會場也有農村旅遊行程介紹攤位，吸引遊客到南投，體驗農業、文化，帶動農村旅遊熱潮。

名間鄉農會總幹事蔡素秋表示，雖然年初氣候較涼冷，但是雨量正常，有助於春茶生長，因此整體產量正常；4月製茶期間多為晴朗天氣，對春茶品質有相當的幫助。

名間鄉農會春季比賽，青心烏龍茶組特等獎葉發坤，頭等一葉發坤、頭等二陳志銘，頭等三吳翰林、武碧兒、陳建伯、謝宗穎、陳信宇、李國麟、陳伯群、陳麗寬。

金萱茶組特等獎陳惠如，頭等獎陳惠如、連璋民、賴金生、岳永清、陳志銘。

(中時 )