南投縣竹藝博物館駐館藝術家李弘偉，探索竹纖維創作。（廖志晃攝）

南投縣竹產業曾經蓬勃發展，因為塑膠製品出現而沒落，近年來，竹藝產業轉型升級再出發；文化局為重振竹藝風華，由駐竹藝博物館藝術家李弘偉，指導民眾參與竹纖維創作，延續竹藝文化，也讓民眾體驗其中的樂趣。

2020竹藝博物館駐館藝術家李弘偉，從小在竹山鎮竹產業家族成長，且先後就讀竹山高中工科、國立台灣藝術大學，為設計、美學奠定堅實基礎；嗣後，他負笈海外，在美國取得藝與美術雙碩士，再赴澳大利亞取得創新設計博士。

李弘偉說，竹纖維藝術創作結合東西方繪畫、雕塑與影像等多元媒材，因此，與民眾共同創作循序漸進，從7到8月分為4單元，首先是「點線面」讓參與者體驗壓一挑一的編法，由點延伸出線和面；其次是「結構」部分，組合立體雕塑作品；「形形色色」則以六角編法星形變化，體驗技法和色彩美學；最後是「複合之美」，將每件單元作品的複合材料，組合成裝置藝術。

李弘偉說，他的藝術創作理念是以竹為中心，再不同的媒材結合，如銅、纖維、繪畫材料等，讓作品以立體或半平面呈現，甚至加入科技影像元素，整合創造出時尚現代感的藝術；也希望大家發揮創意，享受藝術生活化的樂趣。

(中時 )