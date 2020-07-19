任家萱（Selina）近來迷上攝影，時常在臉書、IG分享最新攝影作品，最喜歡黑白風格照。她日前與好友、妹妹任容萱一起去爬山，她在現場還充當眾人的攝影師，笑說：「精疲力竭，下次專心一次做一件事就好。」並感嘆當攝影師真的不簡單。

她拍攝完後，雖然感覺疲累，但一看到記憶卡插上手機的那瞬間，「心滿意足的笑容又爬上我的臉，大自然沒有想像中容易拍攝，越不刻意的美麗，越想刻意記錄，只是顯得自己好笨拙，人物的出現緩解了我這菜鳥攝影師的尷尬。」

對此，她的經紀人表示Selina身為單眼新手，對於光圈、快門、ISO值都很細心注意，Selina現拍攝一張照片要花5分鐘才完成，「好友都是她的model，因為她對焦要一點時間，等的時候大家臉都僵掉。」

Selina與任容萱感情融洽，她私下時常捕捉任容萱亮麗、自然的一面，任容萱開心：「覺得有個攝影師姊姊真好。」Selina說：「妳永遠是我的特約模特兒。」大展姊妹之情。此外，近來疫情解封，Selina工作開始動起來，包括拍攝代言、廣告等，更預告9月將推出新歌，正進入錄音階段。

(中時 )