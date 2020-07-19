核能流言終結者、以核養綠公投發起人黃士修今（19）日面對有網友質疑他是連社運都不敢搞的小咖刷什麼存在感？黃士修霸氣回一句，他「搞社運搞到全國公投徹底用民意打臉反核利益團體，而且還主動拒絕用此換取個人政治權力！」

黃士修指出，當時馬政府發消費券，除了第一階段民國98年1月18日上午8時至下午5時止，第二階段2月7日-9日之間郵局加班專辦消費券領券業務外，2月9日至4月30日止，郵局的正常營業時間，通通都能領。

黃士修指控，有一位警察在臉書對於2009年馬政府發消費券的方式發表不實言論，該名警察說馬政府發消費券「只有當天可以領，錯過只能在2月7日-9日之間，在指定的時間，到指定的郵局領取。」

黃士修說，該名警察的陳述被找出破綻後，隨在臉書加上「或是之後」四字，變成「只有當天可以領，錯過只能在2月7日-9日之間，（或是之後）在指定的時間，到指定的郵局領取。」

這名警察不甘示弱，在臉書回應，「我知道黃士修想表達的是：『馬政府時期也是可以在郵局領取，也是很方便啦！』」

黃士修則說，「不是唷，黃士修想表達的是：你比純粹造謠更惡意，因為你貼出的照片和你講的話根本相反。」

有網友質疑黃士修，「連社運都不敢搞的小咖是在刷什麼存在感？」

黃士修霸氣回應，他「搞社運搞到全國公投徹底用民意打臉反核利益團體，而且還主動拒絕用此換取個人政治權力！」

按「以核養綠公投」，由國立清華大學原子科學院院長李敏、核能流言終結者創辦人兼執行長黃士修、中華民國醫學物理學會理事廖彥朋共同發起，並由黃士修領銜提案。其中「廢除電業法第95條第1項」。

「以核養綠公投」共有1083萬2735人投票，同意得票589萬5560票，占54.42%；不同意得票401萬4215票，占37.05%，公投通過，是中華民國第一次公民直接行使複決權[

(中時電子報)