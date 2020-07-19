李欣恬／台北報導

今年有不少頂尖爵士樂大師因新冠肺炎過世，其中包括兩度來台的艾利斯．馬沙利斯，讓老樂迷不勝唏噓。然而，在全球疫情不明朗的狀態下，能舉辦音樂會的地方少之又少，在台灣有一群爵士樂手日前齊聚一堂演奏，向大師致敬，政大傳播學院教授、資深爵士樂評人孫秀蕙表示，「美國現在無法做的事，在台灣的爵士音樂家做到了，這在爵士音樂史上具有代表性意義，可受公評。」

孫秀蕙表示，在疫情下，北美地區有許多年邁爵士音樂家受到波及，「不管是染疫、生活陷入困境，或是因此過世的例子，相信還有很多。」孫秀蕙觀察，目前世界狀態嚴峻，現場演出停擺，許多音樂家轉線上演出，「東京專門演出爵士樂的Blue Note，轉作線上付費直播，但這都無法取代現場演出的魅力，台灣的情況特別，還能夠有演出。」

因這波疫情而離世的爵士樂大師，包括艾利斯．馬沙利斯、李康尼茲、布基．皮扎雷利和華萊士．羅尼。孫秀蕙表示，李康尼茲是1950年代咆勃樂的代表人物，「他的音樂比較冷調，比較像20世紀的現代音樂，布基是老派搖擺樂手，是即興吉他數一數二的交椅，華萊士則是把咆勃樂做更有系統的和聲編排。」

爵士鼓手林德潤表示，這些大師們的音樂，在他們的年代是先鋒，「很多五、六十年前的錄音，至今聽來仍很有新意。」薩克斯風演奏家謝明諺表示，「大師們因疫情而匆促離開人世，令人不捨，他們值得讓人好好紀念，好好說再見。」

向爵士樂大師致敬的音樂會還有兩場，將於在7月24日、25日，在台北享象Rhythm Alley演出。

(中時 )