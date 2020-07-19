拉丁美洲巴拿馬運河附近，驚傳發生駭人聽聞的謀殺案！當地的人工湖加通湖（GatunLake）18日發現了7具遺體，包括4名女性和3名男性，外傳當時一行人是想要外出游泳，但開心出遊的結果卻是賠上寶貴性命。

根據《半島新聞》的報導指出，事發地點在巴拿馬首都以北約80公里處的加通湖附近，當時，這群年輕人有告知家屬要出門，但到17日都還沒有回家，家人於是向警方通報失蹤消息，請求協助；誰沒想到18日竟發現其中7人陳屍加通湖附近，部分死者身上還有槍傷。

據《路透社》引述巴拿馬兇殺案檢察官皮內達（Adolfo Pineda）的回應表示，死者年齡介於17歲至22歲之間，部分死者身上有槍傷，從各方面來看，這的確是令人震驚的案件！不過皮內達表示，因為死因尚未完全確定，兇嫌的犯案動機也尚待釐清，已知除了死者之外，同行部分友人成功逃脫，現正協助當局進行調查。

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(中時電子報)