泳渡宜蘭烏石港到龜山島當日來回是項艱鉅的挑戰，然而一名擔任倉儲管理司機的「泳士」林家和卻用12小時游完這來回近24公里的泳程，創下國內第一位當天海泳來回龜山島的紀錄。

48歲的林家和18日清晨5點45分從外澳沙灘下水，僅靠雙手、雙腳挑戰來回烏石港和龜山島海泳，於早上10點35分登上龜山島，在島上休息40分鐘後，再花費6小時45分鐘游回烏石港，約莫傍晚6點30分回到岸上。全程由友人駕駛獨木舟在旁戒護。

從頭城外澳至龜山島直線距離約11公里，有由南向北的強近海流，相當考驗泳士體力，一般人可無法輕易嘗試。林家和表示，一開始並不確定自己是否能辦到，畢竟海流多變，游起來其實很辛苦，稍有不慎就可能被海流帶向北方。他心想上岸後有群眾等候迎接，才能一路咬牙靠著意志力完成挑戰。

林家和2019年即發願要挑戰泳渡龜山島，在1年的體力準備後，6月6日泳渡登島成功，18日克服強勁且多變的海流，才完成單日來回的壯舉。

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(中時電子報)