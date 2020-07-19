黃偉哲（著土黃色夾克者）19日也為活動開球。（李宜杰攝）

2020年台南市第7屆全國社區學齡棒球大賽於19日開幕。（李宜杰攝）

2020年台南市第7屆全國社區學齡棒球大賽19日在台南市小北E棒球場開幕，台南市長黃偉哲赴現場開球揭開序幕，鼓勵選手除透過棒球強健身心，也邀請選手逛古蹟、吃美食，感受台南熱情。

黃偉哲表示，台南是棒球之都，但須更多人參與，挖掘更多優秀選手，也培養更多觀眾。他指出，社區棒球的特色是「非校隊」，訴求快樂、自由打棒球，非以專業化訓練為目的，學生在校可以正常學習，利用課餘時間玩棒球，進而學習團隊合作態度。

本次比賽少棒組賽事訂於7月18至7月19日、青少棒組賽事訂於7月25至26日，在台南市小北、忠孝及文中66A、B等球場開打。本屆比賽有來自台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、台南及高雄等8個縣市，共計32支（少棒16支、青少棒16支）社區棒球隊參賽。

賽制「北區、中區、南區」分區制，讓北、中、南球隊在預賽中混合同組比賽，達到北、中、南球隊互相交流，見識不同球風及交換各區經營社區棒球特色。

本屆賽事也延續前6屆比賽精神，結合「威廉波特」與「甲子園」，製作具有地方意象的冠軍隊紀念旗幟，讓每年奪冠的社區棒球隊把自己的隊名別在冠軍旗上，讓參賽隊伍為爭取榮耀努力，寫下參與台灣發展社區棒球的一頁歷史。

(中時 )