台中市議員周永鴻善用手中的三倍券，支持在地農特產品。（盧金足攝）

台中市議員周永鴻推薦民眾，用三倍券採購在地農特產，支持農民與在地商家。（盧金足攝）

潭子農會馬鈴薯麵、大雅紅薏仁飲、神岡「神農蛋」，都是市議員周永鴻的最愛。（盧金足攝）

台灣農特產品料好味美，價值超越價格，以實際消費三倍券振興經濟。（盧金足攝）

中央發放三倍券，不只有振興經濟的功能，也是生活購物小確幸；台中市議員周永鴻用三倍券採購潭子、大雅、神岡三區農會的農特產品，包括潭子農會明星商品，以當地馬鈴薯製作的馬鈴薯麵；在大雅購買營養豐富，有養生效果的紅薏仁飲，身為蛋食愛好者，一定要買沒腥味又高營養價值的神岡「神農蛋」，採購農特產品接地氣又能享受美味，值回票價。

周永鴻在自己的臉書粉絲專頁，分享自己利用行程空檔，到潭子、大雅、神岡三區農會用三倍券採購農特產品。

熱銷的潭子農會馬鈴薯麵，必買、大雅紅薏仁飲要買、神岡「神農蛋」非買不可，周永鴻說，台灣農特產品料好味美，價值超越價格，以實際消費三倍券振興經濟。

振興三倍券十五日上路，不少民眾已經領到，準備大買特買。台中市議員周永鴻推薦民眾，用三倍券採購在地農特產，支持農民與在地商家。

周永鴻服務處指出，依經濟部統計，三倍券15日上路至18日晚間已有971.9萬人領取領取紙本三倍券，另有174.2萬人選擇數位券。許多業者和商家都針對這波商機推出優惠方案。周永鴻善用手中的三倍券，支持在地農特產品。

「多到潭子、大雅、神岡的農會逛逛！」周永鴻鼓勵民眾，用三倍券選購農特產，無論是要自己享用，還是要當伴手禮，都是極佳選擇，為三倍券創造更多效益。

(中時 )