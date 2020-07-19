109年苗栗縣縣長盃全國健身健美錦標賽今天在苗栗國中禮堂舉行力與美的較量，設籍於苗栗縣的選手還能角逐109年度的「苗栗先生」頭銜，北從基隆、南至屏東，甚至花東及離島金門都有好手報名，吸引了200位好手參賽。

今年競賽組別有國高中男子形體組、國高中男子健美組及男子社會組成人健美、形體、女子形體及比基尼組等共10組，為求賽事公平公正公開，苗栗縣體育會健美委員會主委陳昱蓉請中華民國健美協會聘請合格且經驗豐富的裁判，賽事上依循國際規定更新執裁準則，也配合體育署推動國體法，讓苗栗縣健美項目更進步，陳昱蓉表示，苗栗縣體育會健美委員會會務停擺多年，所幸去年與總幹事彭偉堯多次拜會苗縣體育會，並在總幹事謝鈞拔協助下重新復會，即刻規劃辦理這次縣長盃全國健美錦標賽，且於今年3月完成本縣全民運動會健美代表隊的選拔賽。

彭偉堯補充，本次賽會看到非常多新生代選手，很多位國高中選手體態就已經非常漂亮，由此可見，健身健美這項運動已逐漸成為國民運動。

中華民國健美協會由理事長許安進接任後，致力在全台各地區推廣健身健美運動，舉辦多場賽事，今年8月8日至9日，舉辦國內最高層級賽事109年總統盃健身健美錦標賽，賽事首次結合博覽會於南港展覽館1館4樓進行。

落實新冠肺炎「防疫新生活」，今天苗栗縣縣長盃全國健身健美錦標賽會場內除了登台選手及申請拍照者外，一律管制進出並落實體溫監控，中華民國健美協會感謝主辦單位及苗栗國中辛勤的規劃與防疫規定的執行，讓比賽順利進行。

(中時 )