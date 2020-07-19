面積廣達200公頃的明德水庫，既供應當地用水，婉約中又帶點壯闊的山水景色，吸引遊客造訪。（巫靜婷攝）

面積廣達200公頃的明德水庫，既供應當地用水，婉約中又帶點壯闊的山水景色，吸引遊客造訪。（巫靜婷攝）

日新島由2座吊橋連結，步行在吊橋上便能俯視湖面，遠眺四周山野之美。（巫靜婷攝）

為推動「小鎮漫遊年」，交通部觀光局去年遴選40個特色小鎮，苗栗縣苑裡鎮拔得頭籌票選為經典小鎮之冠，今年延續小鎮熱潮，再遴選出30個經典山城小鎮，頭屋鄉為全縣唯一入選的鄉鎮，民眾可配合觀光局「小鎮漫遊護照2.0」活動，來頭屋玩有機會把5萬元現金抱回家。

頭屋是苗縣著名的茶鄉，以老田寮茶享譽中外，已故總統蔣經國於行政院長任內巡視茶葉專業區，品嘗後大為讚賞而賜名「明德茶」，茶香濃郁喉甘醇，傳為佳語；另外，椪風茶又名「東方美人茶」，茶湯水色呈琥珀色，滋味濃醇甘潤帶熟果香，也大受民眾歡迎。

頭屋鄉明德水庫供應縣內工業及民生用水，面積約有200公頃，湖長有8公里，水庫大壩旁的觀景橋樑視野佳，另闢建休閒公園，壯麗山水加上2座橫跨湖面的吊橋，可飽覽水庫風情，還能到日新島喝咖啡、品嘗客家美食，度過悠閒時光。

苗栗縣政府文觀局指出，頭屋擁有便利的交通位置，不僅緊鄰國道1號匝道口、距離台鐵與高鐵更只有10多分鐘的車程，搭配「小鎮漫遊護照2.0」活動，小鎮集章之旅，不妨就從頭屋出發。

文觀局觀光行銷科說明，小鎮漫遊2.0活動，即日起到10月31日，前往30小鎮指定地點，運用實體印章或雲端掃描集滿5個章，就有機會獲得國旅精選遊程與好客民宿住宿券等多項好禮，集滿30個小鎮章，還有機會抽中5萬元現金，交通部再加碼推出「小鎮大富翁」線上遊戲，歡迎民眾參加。

(中時 )