李欣恬／台北報導

爵士樂大師李康尼茲，今年因新冠肺炎過世，享壽92歲，令樂迷不捨。曾在布魯塞爾欣賞他演出的薩克斯風演奏家謝明諺回憶，李康尼茲的音樂很溫和，同時是很真性情的音樂家，「他曾在舞台上大聲喝斥不願付費進場的鬧事觀眾，然後轉身馬上面對觀眾，再次專注地演奏音樂，有人說他年紀那麼大了還要巡演，是因為生活費有問題，但我想他是真正熱愛音樂的人，才會一直演奏。」

謝明諺表示，當時李康尼茲約莫80歲，「我記得是在一間酒吧，有樓中樓空間，鋼琴在中間，大家或坐或站，演出中途，有個觀眾不付入場費，卻又賴著不走，服務生拿他沒辦法，李康尼茲停下演奏，非常生氣，請那個人出場，等於是伸張正義。」

那名觀眾因此摸摸鼻子離場，謝明諺表示，在場的人都沒料到李康尼茲會這麼兇，但馬上又覺得這名音樂家很可愛，非常真性情，讓人無限想念，「他演出中間的談話，和台下老朋友的互動，都很開心、很好，但遇見不尊重別人的人，老先生還是會有反彈的。」

(中時 )