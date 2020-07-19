高雄市長補選將在8月15日投票，自媒體在高雄的苓雅、新興區進行街訪民調，民進黨陳其邁以78％的支持度領先，國民黨李眉蓁則為20％、民眾黨吳益政2％。看到支持李眉蓁的理由，有網友不禁回說：「笑了，支持李眉蓁的說法，跟當初支持韓總的說法一模一樣呢！」

自媒體《台灣民眾電子報》在高雄的苓雅、新興區進行街訪民調，結果「支持陳其邁」的共有39票(78％)；「支持李眉蓁」共有10票(20％)；「支持吳益政」則有1票(2％)。

一位戴眼鏡的男生表示，他支持陳其邁，因陳其邁有一些振興的計畫，他覺得比較實際一點；另位媽媽則表示，之前她的女兒因官司的關係，那時陳其邁還是立委，去他的服務處拜託，助理都蠻客氣，都會幫她想怎麼去處理。之前有去拜託國民黨議員，那議員就不大理她我。一位男生也表示，陳其邁看起來比較用功，在市政方面，他好像著墨比較多。

一位支持李眉蓁的媽媽表示，陳其邁沒有更新的政見出來，對她來講沒有說服力。李眉蓁她本來就是市議員，就有在做事，覺得她很勇敢；另一位媽媽也表示，李眉蓁比較有在做事情、比較有良心，真正為老百姓著想，這才是我們要的市長。

一位伯伯則支持吳益政，他表示，吳益政做事情很阿莎力、很乾脆，對百姓都很盡力在服務，他是可以投的一個人。一位年輕人也說，吳益政是很清廉，是一個庶民的政治人物。不管是綠能、節能或者是腳踏車步道之類的，大概都是他的政見。但是他要投給陳其邁，因為吳不會當選。

(中時電子報)