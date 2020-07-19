振興三倍券已於7月15日開放民眾領取使用，不少店家紛紛祭出振興優惠催刺激消費；也有許多人還在構思要如何使用。在三倍券開跑前就曾有網友在討論能不能用三倍券「割包皮」，台北醫學大學附設醫院秘尿科醫師顧芳瑜表示：「YES！」：拿來投資最珍貴的GG，再適合不過。

日前在三倍券開始預約後，有一位網友在PTT上表示，「一直捨不得花錢去割包皮，想藉由這次三倍券去割」。自稱「台灣割過最多包皮的男人」泌尿科醫師顧芳瑜近日就在臉書粉專「鳥科學先生」指出，「到底割包皮能不能用三倍券？答案是YES喔～～」歡迎大家使用三倍券割包皮：「把珍貴的三倍券，投資在您最珍貴的GG」。

一位網友在PTT上表示，「一直捨不得花錢去割包皮，想藉由這次三倍券去割」。（摘自PTT）

顧芳瑜醫師同時也整理了三倍券的使用範圍：

【可以用三倍券】

高鐵票、火車票；演唱會門票、職棒門票、藝文展覽；能體驗實境的電商可以！如網路購買旅遊票券；愛心捐款也可以；皮槍的手術耗材費、子宮頸疫苗、結紮手術費等等。

顧芳瑜醫師同時也整理了三倍券的使用範圍。(摘自鳥科學醫生)

【不可用三倍券】

顧芳瑜醫師同時也整理了三倍券的使用範圍。(摘自鳥科學醫生)

網拍：蝦X、PXHOME；電話費、水電費、過路費、稅單；股票；遊戲點數等等。

顧芳瑜指出，行政院振興三倍券的創立目的，就是希望大家能多多消費，建議大家可以「嘗試一些平常很想做，但是不敢做的事情」。就好比讓GG探出頭，體驗不同的超快感，可說是再適合不過了。

(中時電子報)