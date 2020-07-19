買回來的米如果放太久，很容易長米蟲，一名女網友就分享，自己在好市多買了一袋米，但才過一個月，就有大量米蟲，讓她忍不住懷疑，這是正常的嗎？底下網友看完後都分享了米的保存方法。
原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上貼出照片以及影片，她表示，她買米後都會分裝在密封桶裡，但這次在好市多買的米，一個月後米桶裡開始長蟲，之後泡水將就吃，要倒剩下一半卻發現裏頭有密密麻麻的蟲，由於之前買的泰國米都沒這個問題，讓她忍不住詢問，「你們好市多買的米也會長米蟲嗎？密集恐懼症發作…」。
底下網友看到後，立刻好心提供米的保存方法，「若冰箱放不下，可在米缸裏面放蒜頭」、「米店的老闆教過我，買回家的米先放冷凍庫冰三天，就不會長米蟲了」、「夏天到了天氣熱，不管什麼米都容易長米蟲，要放冰箱保存才對！」、「一開封後放冰箱就不會有米蟲」。
(中時電子報)
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