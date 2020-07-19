直轄市定古蹟「陳世興宅」隱身於府城巷弄內，是台南現存歷史悠久的民宅建築之一，創建年代推估可上溯至1750年。古蹟修復人員日前將牆面原有粉刷層剔除後，發現正立面為豎向石材且上下錯置，是相當罕見的磚牆構法，也因修復工程讓世人有機會看見。
台南市文資處去年7月展開修復工程，由於陳世興宅正立面粉刷層膨鼓，修復人員將裂化的粉刷層剔除後，竟發現裙堵磚牆每隔83至97公分間以豎向石材上下錯置。文資處邀集專家學者現勘評估後表示，此種砌法確實少見，在歷代整修下掩蓋不為人知，因此也決定保留古蹟原有的磚石砌法，清洗表面並加固，保存特殊建築構造。
文資處表示，陳世興宅保有鐵剪刀壁鎖構件的山牆、穿鬪式架扇、承重牆顏只磚、屋頂屋瓦樣式、木架扇內為菅蓁與三合土組構的壁體，及簷口鋪面大尺度的花崗石階等。
文資處也稱，整體修復總經費預計為3598萬元，由所有權人、文化部與台南市政府共同出資，預計明年4月竣工。
(中時 )
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