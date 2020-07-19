國防部指出， 對於任何突發意外事故，無論是否造成官兵殉職，均以嚴謹、負責的態度查明肇因，從未以「造神」方式掩蓋。前總長沈一鳴等8位將士，受到國人緬懷與尊敬，係因長期克盡職責與無私無我為國家犧牲奉獻而感動國人所致；本次OH-58D戰搜直升機不幸墜毀事件，確切失事原因尚待調查，然依本次飛行員向塔台所宣告的故障情況，係屬緊急狀況，依該型機緊急操作程序規定，必須儘速立即落地；以當時任務航線及飛行軌跡判斷，飛行員若未選擇折返，恐將造成無法預測的地面傷亡情形。飛行員以犧牲自己來保護同胞的生命財產安全，值得國人致上最高的敬意。

國防部強調， 國軍不分平、戰時，始終心繫國家安全、國人安危。民國99年與103年，為了避免傷及地面民眾，而錯失逃生時機的王同義上校、莊倍源上校，與優先搶救同袍的陳志榮上士、阿瑪勒中士，都是軍人武德的極致展現，也顯示國軍愛國教育的成功。

(中時 )