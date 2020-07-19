新冠肺炎還在國際蔓延，台灣口罩國家隊的組成打了漂亮的一仗，但二月起開始成軍的「防護衣國家隊」，訂單卻因為國內疫情趨緩，廠商訂單被大砍四成，讓廠商叫苦連天。衛福部因此提出三大協助方案，包含協助將多餘的防疫物資銷到日本、幫忙出國際認證費用提高外銷優勢，若都沒效，就將挪出3.2億元費用，補貼廠商的虧損。衛福部最快明天就找廠商開會研商這些防護衣的去處。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，防護衣因應疫情變化，確實需求量從原先下訂900萬件，到後來實際徵用200萬件，隔離衣也從原本1600件，實際徵用1200件，這麼大的落差，原因在於防護衣和隔離衣都不是說做就做，廠商最近才開始有產出，但目前國內疫情已經趨緩，徵收量才隨之下降。

但考量廠商訂單落差大，因此已經立刻與各部會研議出三大協助方案，將協助廠商將這些國家防護衣外銷。

莊人祥指出，第一個方案為「GTG」政府對政府的方式銷售給其他國家，將目前無法吸收承諾的多餘數量防護衣賣給其他政府，也就是把徵用的物資先銷售到國外，依照銷售數量回補沒有徵用的數量，初步銷售對象的國家有日本。

其次為「BTB」，賣給國外的廠商，由政府補助協助廠商做國際認證，取得認證讓廠商直些銷售給國外的廠商。因為取得國際認證費用不低，但防護衣一定要取得認證後才能給予外銷優惠，盼透過協助取得認證藉此提高競爭力。

最後，若上述方案都銷售不佳，政府將直接補助廠商已經投入的材料成本，初估約共3.2億元。莊人祥表示，三個方案將會循序漸進方式進行，最快明天就會找廠商來開會說明。

(中時 )