惡海奪命！台灣19日連續發生5起溺水事件，除新北市新店區磺窟溪、屏東霧台神山瀑布發生溺水送醫急救案件外，瑞芳區蝙蝠洞公園海域上午10時許1名水肺潛水的59歲陳姓男子溺斃，隨後貢寮區龍洞晚間5時35分自由潛水的29歲簡姓男子也不幸溺斃，基隆市中山區外木山沙灘晚間6時30分1名女子一度被海水嗆到，一連串溺水，十分離奇巧合。

據了解，簡姓男子與黃姓女友及兄長到貢寮區龍洞街和美國小前海域進行自由潛水，怎料在下午5時許，一旁的陳姓潛水民眾發現簡男在海中溺水，於是趕緊將簡救上岸，卻已無呼吸心跳，經貢寮消防分隊人員將簡送至澳底保健站急救，簡仍於晚間6時40分搶救無效、宣告死亡，瑞芳警分局和美派出所目前已報請基隆地檢署檢察官及法醫相驗。

無獨有偶，基隆外木山沙灘晚間6時30分，1名女子被海水嗆到，經旁邊的熱心民眾搶救拉上岸後，仍有呼吸心跳、無大礙，但救護車仍到場協助送醫檢查。

(中時 )