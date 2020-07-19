高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁日前到旗山天后宮參香、並「鑽轎底」。易經命理老師高煜霖看到她這一個動作竟大驚說：「位階」恐難再提升。

高煜霖在臉書粉專「易經粉絲團」解釋說，李眉蓁「鑽轎底」，是在不對的時間，作對的事情，如此，「位階」恐難再提升。「鑽轎底」不是甚麼人都可以鑽的。

鑽轎底本應說「鑽轎腳」，或是「稜轎腳」。早期原意是，向媽祖許願而有應驗，為了表示誠摯答謝，願意以個人的身體跪伏地面，當成媽祖登轎時的「腳踏椅」。但由於媽祖是慈悲的，不忍踩著百姓的身體登轎，所以後來才改用「神轎」，從跪伏在地的身體上通過，有「福澤恩臨」、「淨化」、「加持」的概念，讓「鑽轎腳」的百姓，受到媽祖庇佑。「鑽轎腳」還有另一層涵義，就是有能力的要照顧弱勢，也就是「官」照顧「民」。

高煜霖表示，李眉蓁因要選「市長」，到神明活動的場合，就要用「準市長」的身分蒞臨，是屬於「同位階」的。但是因為李眉蓁還沒當選，所以正確的作法是，李眉蓁的幕僚，應該先跟廟方溝通，利用早上媽祖出發遶境前的時段，到「轎旁扶轎」送媽祖出門。如果是「市長」身分，才到「轎前中間扶轎」（站在轎伕後），送媽祖出門。

高煜霖指出，李眉蓁跑去「鑽轎腳」，還說要求智慧，殊不知自己已「降格」，未來恐難以「當官」。不過，有法有破的前提下，有適當的機緣出現，李眉蓁還是有機會翻轉的。

(中時電子報)