專為全台大專好手打造的三對三籃球夢想舞台「國泰NBA 3x」，19日在桃園市三民運動公園開打，共吸引136支大專勁旅角逐一般男、女各3張全台總決賽門票。經過捉對廝殺，最終由一般男子組「波波」、「隊長不會飛」和「來我家QK」，與一般女子組「溝子口77號」、「小手拉大手」和「松坂茹茹」脫穎而出，攜手進軍最終決賽。

一般女子組「溝子口77號」由政治大學乙組籃球隊球員何欣、潘君綺、李郁書、吳柔瑾組成，陣中門神177公分吳柔瑾與「小雪家族」的吳泑潔是親姊妹，四強賽碰頭時同樣坐鎮禁區的兩人在籃下有不少交鋒機會。吳柔瑾靠著老練的技術與防守，在油漆區殺進殺出，讓妹妹吃盡苦頭，她笑說：「姊妹情深不適用在球場上，要讓老妹感受『滿滿的愛』！」

吳柔瑾在晉級賽同樣發揮出色，猶如金塊當家中鋒約基奇附身，居中策應、發動進攻，終場以8比5氣走「布豬盜潔」，順利叩關總決賽。她分析獲勝關鍵在於隊友均有大專盃經驗，彼此默契佳，「換防、擋人只要一個眼神就能確認」她說，去年就有參加國泰NBA 3x可惜在分區賽止步，今年調整節奏捲土重來，特別在體能上下足功夫。

男子組賽程同樣激烈，「波波」在晉級賽擺脫前半段糾纏，最終以11比5擊敗「巧味香」挺進決賽。隊中成員余柏融、曾品均、傅瑞斌、吳俊緯都是桃園人，且是國中同學，升上大學後各奔東西，聚首打球時間不多，只能趁寒暑假到桃園各地鬥牛野場「惡補」，幸好成果豐碩，隊長余柏融在決賽火力全開，一枝獨秀挹注6分，奠定勝利基礎。

被問及隊名「波波」由來，余柏融解釋，原有1名綽號「波波」的同學練習時不慎傷及十字韌帶、無奈退賽，希望以他為隊名伴隨征戰。此外，余柏融也爆料，去年一般組冠軍隊「魯肉飯」成員張瀚元是他的兒時玩伴，今年初答應要組隊參賽，卻臨時「放鴿子」，4人晉級時向鏡頭對張瀚元嗆聲：「此恨難平，總決賽一定要算清楚！」

國泰NBA 3x最終晉級總決賽的隊伍，將於8月22日至23日前進信義區香堤廣場進行最終決戰，「一般組」男、女冠軍隊伍，每隊皆可獲得歷屆最高獎金新台幣8萬元，再加上4萬元NBA Store商品電子券，鼓勵年輕選手勇敢追夢，挑戰夢想。

(中時 )