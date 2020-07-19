南韓25歲女星韓素希因臉蛋酷似女神喬妹而有「小宋慧喬」稱號，出道至今3年，今年才因話題夯劇《夫妻的世界》真正嘗到爆紅滋味，被封為「最美小淵三」，然人紅是非多，昨有網友踢爆韓素希母親涉詐騙欠債，還拿明星女兒當斡旋籌碼。

據韓媒《segye》及《etoday.co.kr》報導，昨(7/18)有名網友在論壇發文，以「《夫妻的世界》藝人媽媽詐騙」為題，驚爆韓素希母親詐騙始末，該網友表示自己從2015年10月到隔年6月，每個月省吃儉用將210萬韓元(約新台幣5.8萬)交給韓母代為投資，沒想到對方從2016年9月開始搞失蹤，拿了約925萬韓元(約新台幣24.6萬)後下落不明，直到她報案告詐騙，韓母才又主動聯絡，坦言錢已經都花光，但稱等女兒走紅以後，就會一口氣償還欠債。

網友表示，在取得聯繫後的幾個月，對方每個月會還個20萬韓元，然斷斷續續，至今還剩896萬韓元沒還，而最近該網友經常看到欠債者女兒登上電視，越看越氣，因此決定上網公開此事，由於明確指出劇名，網友推測該網友說的正是韓素希的母親，不過她的所屬公司尚未針對此事作出回應，只是外界都知韓素希的父母在她很小的時候就離婚了，她是由祖父母帶大，跟母親可能並不親近，甚至很少相處。

(中時電子報)