大陸疫情防控再傳喜訊，北京市人民政府副秘書長陳蓓19日下午表示，將自7月20日零時起，把北京市突發公共衛生事件應急響應級別由二級調整至三級；陳蓓還表示，經評估後，北京將逐步限流開放會展、體育賽事、演出活動和電影院。這對北京市民來說，無疑是一大福音。

北京市政府副秘書長陳蓓稱，在廣泛使用北京健康寶登記檢驗碼的基礎上，按照50％限流開放公園、旅遊景區和體育健身、圖書館、博物館、美術館等室內外場所；其次，在落實主辦方責任、嚴格清潔消毒通風、保持社交距離、配帶口罩、完備應急預備方案的前提下，可舉辦約500人的會議，並視情況動態調整會議規模；最後，經評估後，將會逐步限流開放會展、體育賽事、演出活動及電影院。

在北京疫情逐漸控制後，外出人潮持續在增加，據去哪兒網數據顯示，北京降級消息發布後，進出北京機票搜索量應聲上漲，與前一個小時相比，成長了7倍；另外，北京出港航班預訂量也大幅增加。

去哪兒網平台上，北京飛上海航班預訂量增幅最高，其次是北京飛三亞以及北京飛成都；對此，去哪兒網大數據研究院院長蘭翔表示，此次北京「降級」不僅提升旅客出行信心，也使境內民航業回歸到原有的恢復速度，從而確立「勾」型復甦曲線。

(旺報 )