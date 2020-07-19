IYARA.FC逆轉獲得2020國際移工藤球王爭霸戰新北預賽第一。（中華民國藤球協會提供）

2020國際移工藤球王爭霸戰新北市預賽今天在樹林國民運動中心開戰，延續上周桃園區預賽的踴躍狀況，新北區預賽熱度不減，火熱的現場氣氛連午後雷陣雨也澆不熄，去年皆殺進八強決賽的IYARA.FC與NanKhan在此役冠軍戰狹路相逢，非常熟悉彼此的兩隊一路拚到決勝局，最終IYARA.FC讓一追二，以2比1（17比21、21比15、15比6）氣走NanKhan，逆轉獲勝。

新北預賽冠軍戰首局，兩隊比分拉鋸，後段IYARA.FC自亂陣腳，連續發球失誤讓對手拉開比數，NanKhan以21比16收下首局；次局10比10時，IYARA.FC攻擊手LAPPOH SAKSRI（沙克力）連續翻殺成功助隊拉開比數，IYARA.FC以21比15扳回一城，決勝局IYARA.FC乘勝追擊，最終對手再見發球失誤，IYARA.FC以15比6逆轉奪下新北第一。

雖NanKhan飲恨收下新北第二，但仍晉級到決賽，仍有機會再次挑戰IYARA.FC。

來自三芝的WHAT TEAM也是藤球王爭霸戰的常客，自比賽開辦以來，3年都沒有缺席，也曾在第一屆打進8強決賽，雖本次新北預賽於8強止步，但隊長CHAMPA PHETKLA（林勝福）帶了還在讀幼兒園的女兒來當啦啦隊，女兒穿上WHAT TEAM縮小版球衣，連背號也跟爸爸一樣，互動萌翻全場。

從泰國東北的素林府來台灣工作、生活已經15年，林勝福與妻子、女兒組成幸福美滿的家庭，林勝福來台後才開始學中文，現在已經非常流利，他笑說：「公司只有我一個泰國人，其他都是台灣人，不會說中文不行。」在醫療器材公司上班的他，會利用下班時間、週末到附近的聖約翰大學和朋友一起練球，順便教女兒一起踢，希望未來和女兒場上踢球同樂。

桃園預賽、新北預賽的前兩名都已出爐，想搶進8月16日在臺北體育館的八強決賽與中華隊一決高下，移工們得在8月9日於台北市中正運動中心舉行的最後一場預賽爭奪僅剩2張門票，屆時比賽肯定更加精采刺激，也歡迎大家蒞臨現場，一起感受比賽的歡騰以及移工們對藤球運動的熱愛。

(中時 )