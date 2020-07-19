長江今年第2號洪水周六（18日）通過重慶，三峽水庫入庫流量快速上漲，成為今年入汛以來抵達三峽的最大洪水。周日（19日）上午，三峽水庫水位及出庫流量較上周六進一步上升。安徽省滁河全椒縣堤壩實施爆破洩洪。

根據《東網》引述水文部門網站顯示，截至周日上午9時，三峽水庫水位已上升至163.47公尺，出庫流量每秒3.59萬立方公尺。

在安徽，持續暴雨令滁河水位快速上漲，周日凌晨1時許，襄河口閘水位達14.33公尺，超保證水位0.83公尺，逼近歷史最高水位14.39米。為確保流域人口和城市安全，安徽省決定啟用滁河流域荒草二圩、荒草三圩蓄洪，周日凌晨3時許對滁河全椒縣堤壩實施爆破洩洪，預計可令滁河水位下降70厘米。

應急管理部發布未來3日全國自然災害綜合風險預警提示，預計周一（20日）至周三（22日），南方雨勢減弱，淮河流域將有暴雨，部分中小河流可能發生較大洪水。山西東南部、河南中東部、山東南部、安徽北部、江蘇北部等地暴雨洪澇災害風險高，四川東北部、重慶北部和貴州等地山洪地質災害風險高。

(中時電子報)