總部在布魯塞爾的歐盟，其27個成員國領袖上周五舉行疫情爆發後首次面對面為期2天的高峰會，討論1.8兆歐元經濟復甦方案，並爭取對7,500億歐元經濟復甦基金達成共識。

即使高峰會因未達成共識而決定把會議延長一天至周日，但德國總理梅克爾在周日開會前認為，歐盟內部可能無法在復甦基金上達成共識。

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