新加坡一名21 歲的性侵犯連續襲擊並性侵19名女性後被判處22年有期徒刑以及24下鞭刑，這位性侵犯的母親難以相信兒子竟是一名如此猖狂的罪犯，得知消息後竟在工作的小吃中心內崩潰暈倒！

根據新加坡《新報》和《海峽時報》報導，21歲的男子穆罕默德安迪法祖爾莫赫埃斯卡(Muhammad Anddy Faizul Mohd Eskah)在6月12日被起訴，因為他從15歲起襲擊並性侵19名女子等9項罪名，判處22年有期徒刑和24下鞭刑，此外他還被控有59項罪名，包括恐嚇和侮辱。

安迪的母親琳達塔希爾（Linda Tahir）表示知道兒子觸犯了法律，但他事前並沒有具體告知她罪名，在開庭前還特地傳話要求媽媽不要到現場以免昏倒，因此當新聞曝光後，琳達才得知兒子竟是連環強暴犯，這位母親也難以承受這樣的壓力！

據了解這匹惡狼犯案地點經常是在與母親共住的公寓內，他曾在住處性侵一名13歲的鄰居，其中一名未成年受害者更因此懷孕。琳達回憶起兒子小時候，「只是一名安靜的孩子」但前夫、安迪的父親有虐待的狀況，因此安迪對父親充滿憤怒。令琳達難過的是，她的前夫、現任丈夫都因吸毒入獄，兒子如今面臨性侵案也準備入獄，讓她不禁懷疑是不是自己教育出了問題。

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(中時新聞網)