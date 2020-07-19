近年因為逐步取消補貼而出現負成長的大陸電動車產業，藉著上半年傳統汽車產業下滑之際，拉近了距離，領導企業的交車數量不減反增。乘聯會秘書長崔東樹表示，上半年因疫情而影響了電動車的銷量，其中，網路預約叫車運營需求下降是重要因素之一；隨著疫情消退，他預計，今年下半年，電動車的銷量有望實現兩位數正成長。

乘聯會數據顯示，今年新勢力造車企業銷量達到4.3萬台，與2019年上半年同期相比，成長22％，包括蔚來汽車、理想汽車二者在第二季的市占率分別達到了33％和22％ 。

業內人士指出，雖然疫情對電動車企業的產銷均造成影響，但特斯拉和造車新勢力等頭部公司的復甦速度更快，像蔚來汽車今年6月和第二季分別創下公司成立以來的月度和季度交車量新高；另外，理想汽車則是造車新勢力中最快完成1萬輛交付門檻的公司，且與蔚來汽車相比，虧損要少得多。

崔樹東認為，此次，疫情之後，減少補貼的幅度較小，基本上仍會以原來的補貼節奏推動電動車銷售；他預計，今年下半年，電動車的銷量有望實現兩位數的正成長。

另有電動車的銷售人士表示，今年車企的促銷動作並不多，主要原因是今年的補貼減少幅度較小，而且大多數車企的產品售價在30萬元（人民幣，下同）以內，7月22日後仍能繼續享受補貼。

為了刺激車市，特別是電動車的銷量，今年以來大陸多地都推出了各類優惠政策，例如廣州、深圳等已重啟地方補貼，最高補貼可達4萬元。根據最新的政策，7月15日工信部、農業農村部、商務部聯合下發關於展開電動車下鄉活動的通知，中汽協方面表示，已有多家車企積極響應參與，不同地區不同車型購車可優惠2000元至8000元不等，最終優惠措施尚在確定中。

(旺報 )