知情人士透露，迪士尼因質疑臉書不當處理種族主義和其他仇恨言論等問題，決定大砍在臉書上的廣告支出，成為美國最新一家要杯葛臉書廣告的重要企業。路透周日報導指出，迪士尼並未立即就外界所流傳的消息做出評論。

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