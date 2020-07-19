推特上周末移除川普轉推的一段影片。推特表示接到搖滾樂團「聯合公園」（Linkin Park）經紀公司投訴，該影片含有未經授權使用「聯合公園」作品而侵犯其著作權。推特強調移除川普轉推有問題影片是對侵權投訴做出回應。

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