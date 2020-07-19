伊朗總統羅哈尼上周末表示國內約2,500萬人已感染新冠肺炎，另有3,500萬人面臨感染風險。伊朗人口逾8,000萬人。其言論讓外界嘩然。

衛生部官員周日趕緊澄清總統的數字僅根據血清學的血液檢測來評估，不能視為目前疫情狀況。

伊朗迄上周末止，累計確診數27萬3,788人，為全球第11高國家；累計死亡1萬4,188人，為全球第9高國家。

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