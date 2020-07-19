伊朗2,500萬人染新冠肺炎？衛生官員急澄清 21:192020/07/19 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 伊朗總統羅哈尼上周末表示國內約2,500萬人已感染新冠肺炎，另有3,500萬人面臨感染風險。伊朗人口逾8,000萬人。其言論讓外界嘩然。 衛生部官員周日趕緊澄清總統的數字僅根據血清學的血液檢測來評估，不能視為目前疫情狀況。 伊朗迄上周末止，累計確診數27萬3,788人，為全球第11高國家；累計死亡1萬4,188人，為全球第9高國家。 (工商 ) #數字 #新冠肺炎 #全球第 #國家 #伊朗 也許您會感興趣 財經熱門新聞 3大美企慘了！驚爆華為出狠招大復仇 - 即時 生技股慘崩 宏碁竟狂噴！老謝洩外資爆買內幕 - 即時 快了！前Fed老大警告：美將引爆一場災難 - 財經 救不了華為！陸廠7奈米落空 專家爆致命原因 - 財經 殖利率破4％！10檔金融股 法人狂掃貨 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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