德國財政部上周末表示在G20財長會議上，承諾提出30億歐元協助全球最貧窮國家。

這筆資金會透過國際貨幣基金（IMF）的「滅貧與成長信託」（PRGT）來對窮國提供長期貸款。

IMF對此表示歡迎，並呼籲其他國家能仿傚德國的做法。

(工商 )